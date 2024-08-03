تحدث محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك ولاعب المنتخب، بعد خروجه مصابا في مواجهة باراغواي، مساء الجمعة، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال محمود حرب، في تصريحات تلفزيونية: "إصابة زيزو، بسيطة، اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، والجهاز الفني فضل استبدال اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة وإن شاء الله سيكون جاهزًا لمواجهة فرنسا المقبلة".

وأضاف: "زيزو سوف يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للتأكد تمامًا من جاهزيته لمواجهة فرنسا".

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وانتصر منتخب مصر بركلات الترجيح على باراغواي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فيما فازت فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 1-0.

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا، يوم الاثنين المقبل، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر تصدر ترتيب مجموعته على حساب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

فيما تصدر منتخب فرنسا مجموعته بالعلامة الكاملة ودون أن يستقبل أهدافا في النسخة الحالية من البطولة.