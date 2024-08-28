عاجل

"الجهاد الإسلامي" تؤكد اغتيال أحد قادتها في الضفة الغربية

logo
رياضة

صفقة بنتايك مهددة.. الزمالك يفاوض ظهيرا أيسر أجنبيا جديدا

صفقة بنتايك مهددة.. الزمالك يفاوض ظهيرا أيسر أجنبيا جديدا
جوناثان أوجويم
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2024، 8:15 م

قد يتراجع نادي الزمالك عن اتفاقه مع اللاعب المغربي محمود بنتايك، الذي اقترب من الانتقال إلى النادي الأبيض خلال فترة انتقالات الصيف الجاري.

واقترب اللاعب المغربي محمود بنتايك من التعاقد مع نادي الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي. 

ووصل اللاعب إلى القاهرة بالفعل مساء يوم الأربعاء، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليه، قبل الانضمام إلى الفريق.

أخبار ذات علاقة

بشرى لنادي الزمالك.. زيزو ينهي "أزمة الموسم" برسالة رائعة (صورة)

 

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الفريق دخلت في مفاوضات جادة مع نادي مودرن سبورت لضم جوناثان أوجويم بناء على طلب البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن جوناثان يرغب في الانضمام إلى الزمالك في الفترة المقبلة، واللاعب طلب من إدارة ناديه الموافقة على رحيله.

وأضاف أن مودرن سبورت طلب الحصول على 30 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب للقلعة البيضاء.

وتابع أن الأمور حاليا في مرحلة التفاوض بين الناديين، وسيُحْسَم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

واختتم بأنه في حالة الاتفاق مع جوناثان، سيُوَجَّه الشكر إلى محمود بنتايك، والتراجع عن التعاقد معه.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC