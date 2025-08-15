البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يأمل ليفربول في بدء حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنجليزي بنجاح عندما يستضيف اليوم الجمعة على ملعبه أنفيلد في افتتاح منافسات الموسم الجديد.

وفي موسمه الثاني مع الريدز، سيكون أرني سلوت أمام تحد جديد للحفاظ على اللقب، ولكن أيضا لتعويض الخيبات الكثيرة التي مني بها رفاق محمد صلاح في بقية المسابقات وآخرها الأسبوع الماضي في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025 ـ 2026 بمواجهة وحيدة تدور في الدفعة الأولى بين ليفربول وبورنموث، بينما تُستكمل الجولة أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين.

وفي الموسم الماضي، حقق رفاق الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر الفوز ذهابا وإيابا على بورنموث (3 ـ 0) و(2 ـ 0)، فضلا عن أنهم حسموا آخر 5 مواجهات ضد منافسهم اليوم ولم يخسروا أية نقطة أمامه.

وبدوره، سيعمل بورنموث على تأكيد نتائجه الإيجابية في الموسم الماضي عندما أنهى سباق البريمرليغ في المركز التاسع برصيد 56 نقطة محققا نتائج أفضل بكثير مما حققته أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وفولهام وتوتنهام وكريستال بالاس.

ويلعب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول مباراة بورنموث بالتشكيلة الأساسية التالية:

أما الإسباني أندوني إيراولا فيعتمد على التشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025 ـ 2026:

الدقيقة 1: