استدعاء بن حميدة لتعويض غياب علي العابدي في منتخب تونس

استدعى منتخب تونس، اليوم الثلاثاء، مدافع الترجي محمد أمين بن حميدة للمشاركة في المعسكر الإعدادي الحالي قبل مواجهة جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أثبتت فحوصات تعرض علي العابدي لإصابة ستمنعه من اللعب في اللقاء الأول في انتظار تطور حالته الصحية لمعرفة قدرته على المشاركة في اللقاء الثاني.

كما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في حسابه على "فيسبوك" غياب علي يوسف، لاعب فريق هاكن السويدي، عن المعسكر "لأسباب طارئة".

كان منتخب تونس بدأ، أمس الاثنين، معسكره المغلق استعدادا لمواجهة جزر القمر في غياب إلياس سعد الذي تعرض للإصابة خلال خسارة فريقه سانت باولي أمام ماينتس في الدوري الألماني.

وقال الاتحاد التونسي، إن سعد تعرض لإصابة بقطع في رباط كاحل القدم خلال خسارة فريقه 3-صفر على ملعبه ليغيب عن معسكر المنتخب الوطني ومباراتي جزر القمر.

وسيلتقي منتخب تونس مع جزر القمر في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، يوم الجمعة المقبل، ثم بعدها بأربعة أيام في أبيدجان.

وتتصدر تونس المجموعة الأولى بست نقاط من انتصارين، فيما تأتي جزر القمر في المركز الثاني بنقطتين ثم غامبيا ومدغشقر ولكل منهما نقطة واحدة.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي يستضيفها المغرب العام المقبل.