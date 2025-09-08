logo
ظهر بفريق الشباب.. من هو شبيه وسام أبو علي الذي أذهل جمهور الأهلي؟ (صورة)

مازن أحمد لاعب فريق الأهلي الصاعدالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 12:32 ص

أثار أحد لاعبي فريق الشباب بالأهلي المصري دهشة كبيرة لدى جماهير فريقه بعد نشر صورته عبر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء بمواقع التواصل الاجتماعي.

مازن أحمد لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي

وتداول جمهور الأهلي في تعليقاته التشابه الكبير في ملامح هذا اللاعب الصاعد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر السابق والذي انتقل مؤخراً إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

 ولعب وسام أبو علي للأهلي في الفترة بين يناير 2024 إلى أغسطس 2025، وفاز بلقب هداف الدوري المصري في موسم 2023 – 2024.

وسام أبو علي

اللاعب الصاعد الذي أثار دهشة جماهير الأهلي هو مازن أحمد مدافع فريق الشباب والمولود عام 2006.

ويلعب مازن أحمد في مركز قلب الدفاع، وخضع للاختبار بترشيح من حمدي أبو راضي وناجي خليل الثنائي المكلف باكتشاف المواهب في القلعة الحمراء.

مازن أحمد لاعب فريق الشباب بالأهلي المصري
مازن أحمد مع موسيماني

 وتم تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول في عهد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي، ولكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق.

 وسبق أن تم ترشيح اللاعب للتصعيد أكثر من مرة في عهد المدرب الأسبق السويسري مارسيل كولر.

