لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.. عبداللطيف الحسيني يقود تدريبات الهلال "مؤقتًا"

نادي الهلال السعودي حاليًا بلا مدرب بعد إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز مع نهاية الموسم المنصرم.

وأنهى لاعبو الهلال، خلال الأيام الماضية، الفحوصات الطبية، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2023 -2024، على أن تغادر البعثة إلى النمسا، يوم 2 يوليو، وبداية المعسكر، وسيختتم المعسكر الإعدادي في 20 يوليو المقبل.

وبسبب عدم التعاقد مع مدرب أجنبي قررت إدارة الهلال تعيين المدرب عبداللطيف الحسيني للإشراف فنيًا على أول تدريبات فريق الهلال، تأهبًا لانطلاقة الموسم الرياضي.

وسبق للمدرب عبداللطيف الحسيني أن تواجد ضمن الطواقم التدريبية لفريق الهلال، والمنتخب السعودي، وهو حاصل على عدة دورات تدريبية، وهو مختص في اللياقة البدنية.