لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.. عبداللطيف الحسيني يقود تدريبات الهلال "مؤقتًا"
أسند مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب الوطني عبداللطيف الحسيني "مؤقتًا" إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي.
نادي الهلال السعودي حاليًا بلا مدرب بعد إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز مع نهاية الموسم المنصرم.
وأنهى لاعبو الهلال، خلال الأيام الماضية، الفحوصات الطبية، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد 2023 -2024، على أن تغادر البعثة إلى النمسا، يوم 2 يوليو، وبداية المعسكر، وسيختتم المعسكر الإعدادي في 20 يوليو المقبل.
وبسبب عدم التعاقد مع مدرب أجنبي قررت إدارة الهلال تعيين المدرب عبداللطيف الحسيني للإشراف فنيًا على أول تدريبات فريق الهلال، تأهبًا لانطلاقة الموسم الرياضي.
وسبق للمدرب عبداللطيف الحسيني أن تواجد ضمن الطواقم التدريبية لفريق الهلال، والمنتخب السعودي، وهو حاصل على عدة دورات تدريبية، وهو مختص في اللياقة البدنية.
وارتبط الهلال بالتوقيع مع كريستوف غالتييه، والبرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، ولكن لم يتم حسم الأمور بعد.
وكانت تقارير قد أشارت إلى تواجد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل حسم بعض الصفقات، بعد التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون، والسنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي.
ويهدف رئيس نادي الهلال إلى إنهاء ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد، حتى يتواجد على رأس معسكر "الزعيم" الخارجي في النمسا.