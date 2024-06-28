في ذروة مشاركته في يورو.. يامال يجتاز بنجاح امتحانات الثانوية العامة

أضاف النجم الإسباني الواعد لامين يامال نجاحًا جديدًا لمسيرته الكروية الملهمة سواء مع ناديه برشلونة أو في صفوف المنتخب الإسباني.

واجتاز يامال (16 عامًا) بنجاح امتحانات مستوى الثانوية الدراسي في إسبانيا، محرزًا ديبلوم "إي آس أو" (ESO) الذي يوافق السنة الثانية من المرحلة الثانية للثانوية العامة وفق ما أوردته إذاعة "كوب" الإسبانية.

وساهم يامال، الذي أصبح في 15 يونيو الجاري، أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا على الإطلاق وذلك بعمر 16 عامًا و338 يومًا، في تحقيق منتخب لاروخا العلامة الكاملة في الدور الأول من نسخة 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، في انتظار مشاركته المرتقبة في ثمن النهائي والتي تجمع إسبانيا وجورجيا يوم الأحد.