في ذروة مشاركته في يورو.. يامال يجتاز بنجاح امتحانات الثانوية العامة
أضاف النجم الإسباني الواعد لامين يامال نجاحًا جديدًا لمسيرته الكروية الملهمة سواء مع ناديه برشلونة أو في صفوف المنتخب الإسباني.
واجتاز يامال (16 عامًا) بنجاح امتحانات مستوى الثانوية الدراسي في إسبانيا، محرزًا ديبلوم "إي آس أو" (ESO) الذي يوافق السنة الثانية من المرحلة الثانية للثانوية العامة وفق ما أوردته إذاعة "كوب" الإسبانية.
وساهم يامال، الذي أصبح في 15 يونيو الجاري، أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا على الإطلاق وذلك بعمر 16 عامًا و338 يومًا، في تحقيق منتخب لاروخا العلامة الكاملة في الدور الأول من نسخة 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، في انتظار مشاركته المرتقبة في ثمن النهائي والتي تجمع إسبانيا وجورجيا يوم الأحد.
وكشف تقرير أوردته الإذاعة الإسبانية أن يامال اجتاز امتحانات الدراسات الثانوية وأنهى بنجاح الأربع سنوات من الدراسة.
وقالت المصادر ذاتها، إن الفتى الإسباني اليافع بقدر ما كان لامعًا على المستطيل الأخضر، فإنه حافظ على توهجه على مقاعد الدراسة بعدما ارتقى إلى الصف الرابع من المرحلة الثانوية.
وخاض يامال جميع مباريات اليورو حتى الآن مع المنتخب الإسباني، وشارك بشكل كبير في تأهل بطل أوروبا ثلاث مرات إلى الدور 16 من المسابقة.
وكانت منصات التواصل تداولت صورًا للامين يامال وهو يراجع دروسه في غرفة الإقامة أثناء معسكر المنتخب الإسباني.