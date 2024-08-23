ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بلد الوليد | إرم نيوز

تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهة بلد الوليد، التي تقام بعد غدٍ الأحد، في الجولة الثانية للدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكشفت الصحفية أرانتشا رودريغيز عبر حسابها في منصة "إكس" عن إصابة قوية تلقاها اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد.

وقالت أرانتشا، إن بيلينغهام يشكو إصابة عضلية في ساقه اليمنى وسيكون خارج حسابات ريال مدريد.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب بيلينغهام؛ بسبب هذه الإصابة لمدة تصل إلى شهر كامل.

وكان ريال مدريد قد افتتح مشواره في الدوري الإسباني بالتعادل خارج ملعبه مع ريال مايوركا، يوم الأحد الماضي، بهدف لكل منهما.

ولم يستطع ريال مدريد الحفاظ على تقدمه بهدف البرازيلي رودريغو بعدما استقبل هدفًا عن طريق فيدات موريكي في الشوط الثاني.

ولعب بيلينغهام دورًا كبيرًا في تتويج ريال مدريد بالألقاب في الموسم الماضي، وتحديدًا دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني.

وخاض النجم الإنجليزي موسمه الأول بقميص ريال مدريد بعد انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وتألق بيلينغهام بشكل لافت سواء في خط الوسط أو الاعتماد عليه في الشق الأمامي كمهاجم وهمي في بعض الأوقات.