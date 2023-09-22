موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك

وقضى "الونش" فترة علاجية طويلة، في مدينة دبي، بعدما تعرَّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال الموسم الماضي.

وكان "الونش" تعرَّض للإصابة بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي بالقدم اليسرى خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في الموسم الماضي.

وقال "الونش" عبر خاصية "ستوري" على حسابه على موقع "إنستغرام": "الحمد لله، اليوم هو الأخير لي في أولى مراحل فترة العلاج في دبي".

وأضاف: "الفترة الصعبة مرت، وفي أقرب وقت سأكون مع فريق الزمالك".

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز"، إن الونش من المحتمل أن يبدأ التدريبات الجماعية مع الفريق خلال شهر نوفمبر المقبل، بحسب فحص الأشعات، وتشخيص الحالة مع الفريق الطبي المعالج.