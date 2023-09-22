موعد عودة الونش للمشاركة مع الزمالك
كشف محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، موعد عودته إلى الملاعب مرة أخرى، بعد علاجه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وقضى "الونش" فترة علاجية طويلة، في مدينة دبي، بعدما تعرَّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال الموسم الماضي.
وكان "الونش" تعرَّض للإصابة بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي بالقدم اليسرى خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في الموسم الماضي.
وقال "الونش" عبر خاصية "ستوري" على حسابه على موقع "إنستغرام": "الحمد لله، اليوم هو الأخير لي في أولى مراحل فترة العلاج في دبي".
وأضاف: "الفترة الصعبة مرت، وفي أقرب وقت سأكون مع فريق الزمالك".
وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"إرم نيوز"، إن الونش من المحتمل أن يبدأ التدريبات الجماعية مع الفريق خلال شهر نوفمبر المقبل، بحسب فحص الأشعات، وتشخيص الحالة مع الفريق الطبي المعالج.
ويعاني دفاع الزمالك مع غياب الونش، حيث احتل الفريق المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.
كما بدأ الزمالك موسمه الجديد بالخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.
وفي الدوري المصري استهل الزمالك مشواره بالتعادل أمام بيراميدز 2/2.