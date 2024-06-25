الصين تبتعد عن استضافة السوبر السعودي.. وتحديد مكانه الجديد

وسيبدأ الموسم الجديد 2024 ـ 2025 في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، بخوض منافسات كأس السوبر السعودي، التي تجمع أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن الخلافات التي نشبت بين الطرفين حول بنود التعاقد في إنهاء الاتفاق الشفهي الذي تم في وقت سابق، بتنظيم البطولة في الصين.

وأضافت: "كانت هناك منافسة بين الإمارات وقطر والصين على استضافة السوبر السعودي المقبل، ويبدو أيضًا أنه سيتم رفض العرض القطري".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمَّ الاستقرار مبدئيًّا على إقامة البطولة في الطائف وأبها؛ لأن الأجواء فيهما تعد الأنسب في فصل الصيف، إضافة لتشجيع السياحة الداخلية في السعودية.