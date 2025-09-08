تعمدت أخسركم.. اتهامات خطيرة لحكم مباراة عمان واليمن في كأس الخليج للشباب

أشعل الإعلامي جابر العجمي الجدل عقب مباراة منتخب بلاده أمام اليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً، بعدما اتهم الحكم القطري محمد الشريف بالتحامل على منتخب عمان، بل وبإطلاق تصريحات صادمة بعد نهاية اللقاء.

أخبار ذات علاقة كم تبلغ مكافأة لاعبي اليمن بعد التأهل لمواجهة السعودية في نهائي خليجي الشباب؟

وتأهل منتخب اليمن إلى النهائي بعد فوزه بهدفين دون رد على حساب عمان مساء أمس الأحد، لكن المباراة لم تمر مرور الكرام، إذ سيطر الجدل التحكيمي على مجرياتها منذ الدقائق الأولى.

الحكم أشهر بطاقة حمراء مباشرة ضد اللاعب محمد المشايخي في الدقيقة 19 بداعي الخشونة، قبل أن يمنح المنتخب اليمني ركلة جزاء تصدى لها الحارس مؤمن الصولي.

كما شهد الشوط الأول احتساب وقت بدل ضائع وصل إلى 12 دقيقة، تخلله إهدار عمان لركلة جزاء عبر أحمد العمراني بعد مراجعة تقنية الفيديو.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة السعودية واليمن في نهائي كأس الخليج للشباب والقنوات الناقلة

تصريحات مثيرة من العجمي

العجمي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" أن ما جرى في اللقاء كان كفيلاً بإثارة غضب أي جهاز فني أو إداري، مشيراً إلى أن الحكم تلفظ بعبارة صادمة عقب المباراة قال فيها: "أنا تعمدت أخسركم".

وأكد أن القرارات التحكيمية تضمنت طرداً غير مستحق في بداية المباراة، وتجاهلاً لركلة جزاء واضحة، إضافة إلى تحامل متكرر في العديد من الحالات.

أخبار ذات علاقة اليمن يعبر عقبة عمان إلى نهائي بطولة كأس الخليج للشباب (فيديو)

ولفت العجمي أيضاً إلى أن منتخب عمان سبق أن سجّل ملاحظاته الرسمية على سلوك الحكم نفسه خلال الاجتماع الفني للمنتخبات المتأهلة، حين كان حكماً رابعاً في مواجهة سابقة أمام العراق، ورغم ذلك تم تكليفه بإدارة مباراة نصف النهائي أمام اليمن.

وطالب العجمي الاتحاد العماني لكرة القدم بموقف واضح وحازم تجاه ما وصفه بـ"تجاوزات خطيرة"، مؤكداً أن الصمت لم يعد يخدم مصلحة المنتخب بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.