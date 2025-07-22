الهلال يسحق المريخ ويتوج بلقب الدوري السوداني

تُوّج الهلال بلقب الدوري السوداني لكرة القدم بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب المريخ بنتيجة (4-0) مساء اليوم الثلاثاء في ختام منافسات البطولة المحلية.
وأقام الاتحاد السوداني بطولة النخبة بمشاركة 8 أندية لتحديد هوية بطل الدوري المحلي وأيضاً الفرق المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الجديد.
ياهو الحال.. دايما أبطال ✌️🏆Posted by Al Hilal S.C on Tuesday, July 22, 2025
سجل أهداف الهلال في المباراة النهائية محمد عبد الرحمن "الغربال" ووالي الدين خضر "بوغبا" بجانب ثنائية عبد الرؤوف يعقوب.
وأقيمت المباراة على ملعب "الدامر" ليتوج الهلال باللقب بعد أن اعتلى صدارة ترتيب دوري النخبة.
وكان الهلال قد رفض تجديد عقد مدربه الكونغولي فلوران إيبينغي، وأسند المهمة إلى المدير الفني خالد بخيت.
واعتلى الهلال صدارة ترتيب الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة مع نهاية منافسات دوري النخبة بعدما حقق انتصاره الرابع وتعادلين بجانب هزيمة واحدة.
وتفوق الهلال على المريخ بفارق الأهداف وأيضاً المواجهات المباشرة ليضمن التتويج باللقب المحلي.
وكان الهلال والمريخ قد شاركا في الدوري الموريتاني لكرة القدم، وفاز الهلال اعتبارياً باللقب بعد اعتلائه صدارة الترتيب.