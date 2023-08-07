الأهلي السعودي يوقع مع فرانك كيسيه قادما من برشلونة
أتم النادي الأهلي السعودي تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسيه، نجم برشلونة، لينضم للفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين: "الأهلي يوقع رسميًا مع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب برشلونة الإسباني".
وأضافت: "يصل اللاعب إلى جدة في الـ24 ساعة المقبلة للالتحاق بالفريق قبل مواجهة الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي".
وكان الأهلي حسم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة للجناح الفرنسي سان ماكسيمان.
ولم يعلن الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، حتى الآن.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، قال أمس، إن مسؤولي الأهلي وبرشلونة وقعوا على كافة الأوراق الخاصة بصفقة انتقال كيسيه إلى "الراقي"، استعدادًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
كما ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، أن صفقة انتقال النجم الإيفواري، ستكلف خزائن الأهلي مبلغًا يصل إلى 75 مليون يورو، مقسمًا ما بين 20 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 3 مواسم لصالح اللاعب و15 مليون يورو قيمة الصفقة التي سيحصل عليها برشلونة.
وشارك كيسيه مع برشلونة الموسم الماضي، في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع مثلهما.