الأهلي السعودي يوقع مع فرانك كيسيه قادما من برشلونة

وكان الأهلي حسم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة للجناح الفرنسي سان ماكسيمان.

ولم يعلن الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، حتى الآن.

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، قال أمس، إن مسؤولي الأهلي وبرشلونة وقعوا على كافة الأوراق الخاصة بصفقة انتقال كيسيه إلى "الراقي"، استعدادًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.