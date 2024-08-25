أقدم نوني مادويكي، جناح تشيلسي، على تصرف مثير للجدل قد يستقبل بسببه هجوما واسعا، قبل ساعات من مواجهة فريقه لنظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وما زال الجناح الإنجليزي ينتظر ظهوره الأساسي الأول بتشكيلة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، إذ بدأ على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وكذلك ضد سيرفيت في دوري المؤتمر.

ونشر مادويكي عبر خاصية القصص على منصة "إنستغرام": "كل شيء في هذا المكان سيئ"، مع وضع علامة وجوده في وولفرهامبتون.

ثم حذف اللاعب بعدها بدقائق ما نشره، وأضاف "استوري" آخر جاء فيه: "اللعنة، لقد أخطأت في حساب إنستغرام، أنتم سريعون جدًا".

وتعاقد تشيلسي مع مادويكي في يناير من عام 2023 قادماً من أيندهوفن الهولندي بمبلغ 35 مليون يورو.

ولم ينجح الشاب الإنجليزي في الظهور بالمستوى الذي ينتظره عشاق البلوز، ويبدو أن مادويكي قد يرحل عن البلوز بعد تلميح المدرب الإيطالي.

وتحدث ماريسكا عن مادويكي أخيرا قائلاً: "أنا أحبه، لكن المشكلة الوحيدة معه هي أنه يجب أن يكون مستواه ثابتاً في كل جلسة تدريبية".

وأضاف: "أريد الاحتفاظ به في النادي بالتأكيد، والحقيقة هي أنه حتى إغلاق نافذة الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء".