بث مباشر لمباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

يترصّد نادي النصر الانقضاض على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عندما يستضيف اليوم السبت على ملعب الأول بارك نادي الرياض في الجولة الثالثة من المسابقة.

وحقق النصر انتصارين اثنين في الدوري في أول جولتين كما سجل حصيلة تهديفية لافتة وصلت 7 أهداف دون أن تهتز شباكه ولو في مناسبة واحدة.

وفاز النصر في الجولة الافتتاحية على مضيفه التعاون (5 ـ 0) قبل أن يحقق انتصارا ثانيا أمام الخلود الأسبوع الماضي (2 ـ0) في مباراة لم يحرز فيها قائده رونالدو أهدافا.

وفي المقابل، يحتل نادي الرياض المركز 12 برصيد 3 نقاط من فوز على النجمة (2 ـ 1) وخسارة أمام الهلال (2 ـ 0).

ويلعب النصر بالتشكيلة التالية:

أما الرياض فاختار الدخول بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة النصر والرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين:

رونالدو يحيي جورجينا وأبناءهما على مدرجات ملعب الأول بارك.

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: جواو فيليكس يتقدم للنصر بهدف مبكر جدا ويغير النتيجة سريعا (1 ـ 0).

الدقيقة 15: هجمة سريعة ومرتدة للنصر تصل فيها الكرة إلى ساديو ماني لكنه يهدر فرصة الهدف بطريقة غريبة جدا.

الدقيقة 16: جورج جيسوس في لقطة لا تستحق التعليق أكثر بعد الفرصة الضائعة لساديو ماني.

الدقيقة 29: كينغسلي كومان يتقدم من جديد للنصر بالهدف الثاني.

النجم الفرنسي صنع الهدف الأول وأحرز الهدف الثاني ليجعل النتيجة (2 ـ 0) في نصف ساعة منذ بداية المباراة.

الدقيقة 33: كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثالث ويعود للتهديف من جديد.

النتيجة تصبح (3 ـ 0) للنصر.

جورجينا تحتفل بهدف رونالدو من المدرجات.

جماهير النصر تزين مدرجات ملعب الأول بارك بلوحة رائعة وتحتفل بأهداف فريقها بطريقة مميزة.

تيفو النصر حمل عبارات: "النصر العظيم".

الدقيقة 36: فرصة خطيرة للنصر يضيعها فيليكس.

الدقيقة 44: جواو فيليكس يسجل الهدف الرابع للنصر ولكن الحكم يلغيه بعد العودة إلى تقنية الـvar.

الدقيقة 45 +3: نهاية الشوط الأول بتقدم النصر (3 ـ 0).