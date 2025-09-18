سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو ضد مارسيليا

تعرض باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي إلى ضربة موجعة جديدة بإصابة أحد نجومه وتأكد غيابه عن مواجهة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من الدوري.

وفي مباراة الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها حامل اللقب على أتالانتا (4 ـ 0)، أصيب لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز، وخرج مصابًا في الدقيقة 58 ليحل بدلا منه مواطنه غونسالو راموس.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان مساء اليوم الجمعة عن نوع إصابة اللاعب البرتغالي، الذي أثبتت الكشوف الطبية التي خضع لها إصابته على مستوى عضلات الفخذ الخلفية.

أخبار ذات علاقة بيان رسمي.. ديمبلي يفجر خلافا عنيفا بين سان جيرمان وديشامب

وأعلن فريق العاصمة الفرنسية أن جواو نيفيز، وهو أحدث اللاعبين المصابين في قائمة فريق المدرب لويس إنريكي سيغيب عن مباراة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي يوم الأحد أمام أولمبيك مارسيليا.

وأضاف النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التحديث الطبي ليوم الخميس 18 سبتمبر الذي يتعلق بجواو نيفيز يؤكد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال مباراة الأمس ضد أتالانتا".

وتابع: "سيبقى جواو نبيفيز تحت العلاج حتى الأسبوع المقبل، وبذلك، سيغيب رسميًا عن مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا يوم الأحد".

وتأتي إصابة لاعب الوسط البرتغالي الذي أحرز 3 أهداف في 3 مباريات هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعد سلسلة من الإصابات لركائز الفريق وأبرزهم عثمان ديمبلي وديزيري دوي والبرازيلي بيلاردو.

أخبار ذات علاقة نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يكتسح أتالانتا وبايرن يتخطى تشيلسي

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي بعد أن حقق العلامة الكاملة حتى الآن في 4 مباريات وجمع 12 نقطة.

كما بدأ رفاق النجم المغربي أشرف حكيمي حملة الدفاع عن لقبهم في دوري أبطال أوروبا على الوجه الأكمل بالفوز (4 ـ0) أمس على أتالانتا الإيطالي.