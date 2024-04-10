نجم ليدز يعلن اعتزاله بعد فشله في التعافي من كسر في ساقه

أعلن نادي ليدز يونايتد، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أن مدافعه ستيوارت دالاس اضطر للاعتزال عن عمر يناهز 32 عاما بعد فشله في التعافي من كسر في الساق.

ولم يلعب دالاس القادم من أيرلندا الشمالية، والذي أصيب أثناء التحام مع جاك غريليش، لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة في عام 2022، مع ناديه أو منتخب بلاده منذ ذلك الحين.