رسميا.. ليفربول يعين مديرا رياضيا جديدا

أعلن ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين ريتشارد هيوز المدير الفني السابق لنادي بورنموث مديرا رياضيًّا جديدا اعتبارا من نهاية موسم 2023-2024، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمرحلة ما بعد يورجن كلوب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بورنموث أن لاعب الوسط الأسكتلندي السابق (44 عاما) سيترك منصبه كمدير فني في نهاية الموسم الحالي بعد أن تولى المسؤولية في 2016.

ولعب هيوز أيضا لفترتين مع الفريق المنتمي للساحل الجنوبي بين 1998-2002، و2012-2014.

وسيحل محل يورج شمادتكه، لينضم إلى مايكل إدواردز الذي عينته مجموعة فينواي المالكة لليفربول رئيسا تنفيذيًّا لعمليات كرة القدم الأسبوع الماضي، بعد عشر سنوات ناجحة للغاية في النادي.

وقال هيوز في بيان: "أنا فخور للغاية بحصولي على هذه الفرصة. يتحدث الناس بشكل مستحق عن التاريخ الكبير لهذه المؤسسة، لكن الحاضر والمستقبل هو ما يثير اهتمامي حقًّا".

وأضاف: "ستكون مهمتي العمل مع مايكل وقيادة فريق عمليات كرة القدم الموجود بالفعل بالإضافة إلى الموظفين الأوسع في مركز التدريب لاتخاذ أفضل القرارات".

وسيتولى هيوز المسؤولية في ليفربول في الأول من يونيو حزيران.

وأعلن المدرب كلوب (56 عاما)، في يناير كانون الثاني الماضي، رحيله عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الحالي بعد ثماني سنوات ونصف عامرة بالألقاب في النادي قائلا، إن طاقته نفدت.

وقال إدواردز: "مع اقتراب إسدال الستار على فصل ناجح للغاية في تاريخ ليفربول هذا الصيف، فإن هدف الجميع هنا هو أن يبدأ فصل آخر - ومع ريتشارد أنا واثق من أننا تعاقدنا مع الشخص المناسب في المكان المناسب لتحقيق هذا الهدف".