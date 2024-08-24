طالب تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لاعبيه بإظهار المزيد من الشخصية بعدما تغلب فريقه 3-2 على بروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أمس الجمعة، بعدما احتاج فريقه مرة أخرى إلى هدف في الوقت بدل الضائع لتحقيق الفوز.

وحصل ليفركوزن على ركلة جزاء قبل نهاية الوقت بدل الضائع بعد خطأ من كو إيتاكورا على البديل أمين عدلي، وسجل فلوريان فيرتز من الكرة المرتدة بعدما تصدى الحارس لركلة الجزاء، ليحصد حامل اللقب النقاط الثلاث.

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وأبلغ ألونسو مؤتمرا صحفيا: "كانت أول مباراة في الدوري الألماني قوية للغاية بالنسبة لنا. حدثت الكثير من الأمور في الشوط الثاني، لقد كانت مليئة بالعواطف حتى النهاية. وقدمنا أداء جيدا في العديد من الأوقات.

"لكننا لم نكن متماسكين جدا أمس، كما كنا سلبيين في بعض الأوقات. علينا تقديم أداء أفضل، وأن نكون أكثر شراسة.

"من الصعب شرح سبب تسجيلنا أهدافا متأخرة دائما. لا يمكننا التدرب على ذلك، ولا يمكن أن أؤثر في الأمر. إنها عقلية الفريق".

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وحافظ ليفركوزن، الذي حقق رقما قياسيا أوروبيا بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية في جميع المسابقات الموسم الماضي، على تلك المسيرة بفضل عدد من أهداف التعادل المتأخرة.

ودخل ليفركوزن المباراة بعد فوزه بكأس السوبر الألمانية بتغلبه 4-3 على شتوتغارت بركلات الترجيح، بعد تسجيل هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع، عقب 90 دقيقة، ليرفع الكأس يوم السبت الماضي.