كشفت تقارير صحفية عن الطلبات التي قدمتها إدارة نادي الشباب السعودي إلى نظيرتها في الهلال من أجل التخلي عن خدمات متعب الحربي، الظهير الأيسر لليوث، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحظى الحربي باهتمام من عدة أندية سعودية، منذ صيف عام 2023، ولكن نادي الهلال الأكثر جدية في طلب اللاعب؛ إذ يسعى بقوة لتدعم المركز الأيسر الذي يشغله البرازيلي رينان لودي.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حامد القرني، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الشباب طلب من الإدارة الهلالية، مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى 3 لاعبين، من أجل بيع عقد الحربي.

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وأوضح أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة، الذين طلبهم الشباب، هم: قلب الدفاع خليفة الدوسري والظهير الأيمن حمد اليامي، ومصعب الجوير على سبيل الإعارة.

يذكر أن الحربي بدأ مسيرته الكروية مع الشباب، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول، ويمتد عقده الحالي مع "الليوث" إلى يونيو 2026.

ودافع الحربي عن قميص الشباب في 105 مباريات عبر المسابقات كلها، وتمكن من هز الشباك 5 مرات، فيما قدم 12 تمريرة حاسمة، أما على الصعيد الدولي، فقد كان الظهير الأيسر صاحب الـ24 عامًا من بين أفراد المنتخب السعودي المتُوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، العام الماضي.