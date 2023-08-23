بنزيما يرد على تقارير خلافه مع سانتو بهذا التصرف (فيديو)

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الأربعاء، إن خلافات طفت على السطح، خلال الفترة الأخيرة، بين بنزيما وسانتو، وهو ما ظهر على اللاعب الذي غاب عن التهديف مع انطلاق مباريات دوري روشن السعودي.

ووفقًا لمصادر وصفتها بالمطلعة، قالت الصحيفة إن "سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه النجم الفرنسي للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي".

وردًا على هذه التقارير ظهر بنزيما برفقة مدربه في تدريبات الفريق، عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الرياض غدًا الخميس.

وظهر "بنزيما" وهو يتحدث مع مدربه البرتغالي سانتو، مبتسمَين قبل الدخول إلى الحصة التدريبية، ليشيرا سويًا إلى عدم وجود أي خلاف.