بنزيما يرد على تقارير خلافه مع سانتو بهذا التصرف (فيديو)
ردَّ الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على تقارير تشير إلى وجود خلاف مع مدربه البرتغالي نونو سانتو.
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الأربعاء، إن خلافات طفت على السطح، خلال الفترة الأخيرة، بين بنزيما وسانتو، وهو ما ظهر على اللاعب الذي غاب عن التهديف مع انطلاق مباريات دوري روشن السعودي.
ووفقًا لمصادر وصفتها بالمطلعة، قالت الصحيفة إن "سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه النجم الفرنسي للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي".
وردًا على هذه التقارير ظهر بنزيما برفقة مدربه في تدريبات الفريق، عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الرياض غدًا الخميس.
وظهر "بنزيما" وهو يتحدث مع مدربه البرتغالي سانتو، مبتسمَين قبل الدخول إلى الحصة التدريبية، ليشيرا سويًا إلى عدم وجود أي خلاف.
وانضم "بنزيما" لصفوف فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد حتى عام 2026، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
وتألق "بنزيما" في البطولة العربية، إذ سجل 3 أهداف، وأسهم بهدف، لكنه في الدوري السعودي للمحترفين لم يظهر حتى الآن بشكل قوي.
وغاب النجم الفرنسي عن التسجيل مع الاتحاد في مباراتي الرائد والطائي اللتين فاز بهما الفريق.