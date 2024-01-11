مباراة ريال مدريد وأتلتيكو.. خطأ كارثي من كيبا يُهدي الروخي بلانكوس الهدف الثالث (فيديو)
تسبب كيبا أريزابالاغا ريبويلتا، حارس مرمى فريق ريال مدريد في اهتزاز شباك فريقه أمام أتلتيكو مدريد خلال مباراة الفريقين بمنافسات كأس السوبر الإسباني، بعد خطأ كارثي.
ويلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في الرياض في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسباني.
وفي الدقيقة 78 كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2، ولكن كيبا وقع في خطأ كبير تسبب بتأخر فريقه.
وبعد عرضية من الجبهة اليسرى لأتلتيكو، أخطأ كيبا حارس مرمى ريال مدريد بتشتيت غير صحيح للكرة، لترتطم بزميله أنطونيو روديغر، وتسكن الكرة الشباك.
ولكن سرعان ما أعاد داني كارفاخال الريال للمباراة مرة أخرى بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 85.
وعقب مباراة، اليوم، سيلتقي الفريقان مجددًا، يوم الخميس المقبل، في ثُمن نهائي مسابقة كأس الملك، وفي الرابع من شباط/فبراير المقبل، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري.
ووحده أتلتيكو مدريد نجح في الفوز على ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، عندما تغلب عليه 3-1، في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة السادسة من الليغا.
وفاز أتلتيكو مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة خاضها في الدوري ضد ريال مدريد قبل فوزه هذا الموسم.
كما فاز ريال مدريد على أتلتيكو في نهائي الكأس السوبر الإسبانية العام 2020، وهو الأول الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.