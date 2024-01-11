مباراة ريال مدريد وأتلتيكو.. خطأ كارثي من كيبا يُهدي الروخي بلانكوس الهدف الثالث (فيديو)

ويلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في الرياض في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسباني.

وفي الدقيقة 78 كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2، ولكن كيبا وقع في خطأ كبير تسبب بتأخر فريقه.

وبعد عرضية من الجبهة اليسرى لأتلتيكو، أخطأ كيبا حارس مرمى ريال مدريد بتشتيت غير صحيح للكرة، لترتطم بزميله أنطونيو روديغر، وتسكن الكرة الشباك.

ولكن سرعان ما أعاد داني كارفاخال الريال للمباراة مرة أخرى بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 85.