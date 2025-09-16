"قد يسلبه العرش".. لامين يامال يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى ديمبيلي

ألقت صحيفة "آس" الضوء على الحفل المرتقب لجائزة الكرة الذهبية المرموقة، إذ رشحت اسما قويا لخطف الجائزة وتحقيق مفاجأة على غرار ما حدث العام الماضي، بفوز رودري، نجم مانشستر سيتي، بها على حساب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الثلاثاء: "بعد أسبوع، سيكون قلب باريس على موعد مع حدث كروي استثنائي، إذ يحتضن مسرح شاتليه حفل جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، المجلة الفرنسية حرصت على إبقاء الأمور طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة؛ لتجنب أي تسريبات وضمان بقاء عنصر التشويق قائمًا حتى نهاية الأمسية".

وأضافت: "قبل عام فقط، فجّر رودري المفاجأة بتفوقه على المرشح الأبرز آنذاك فينيسيوس جونيور، ما أثار غضب ريال مدريد الذي اعتبر نفسه متضررًا وقرر مقاطعة الحفل".

وتابع التقرير: "أما هذا العام، فالمنافسة تبدو أكثر تنوعًا من أي وقت مضى، فرغم أن الترشيحات في فرنسا تضع عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، كأوفر حظًا، فإن نجم برشلونة الصاعد لامين يامال (18 عامًا) قد يسلبه العرش، الموهبة الكتالونية الاستثنائية تُعد التهديد الأكبر للدولي الفرنسي، الذي عاش موسمًا تاريخيًا قاد فيه باريس سان جيرمان إلى لقب دوري الأبطال المنشود بعد أداء شبه مثالي".

وأشارت "آس": "مارس نادي باريس سان جيرمان ضغوطًا خلف الكواليس من أجل تتويج عثمان ديمبيلي بلقب أفضل لاعب في العالم، في ظل خشيته من أن تمنح هيمنة الفريق على قائمة المرشحين، التي تضم تسعة لاعبين بين الثلاثين النهائيين، أفضلية لموهبة برشلونة لامين يامال".

بطل أوروبا سيطر على القائمة بوجود 9 أسماء بارزة: عثمان ديمبيلي، ونيفيش، وفيتينيا، وفابيان رويز، ودوويه (المرشح أيضًا لجائزة كوبا)، ونونو مينديز، وأشرف حكيمي، وجيانلويجي دوناروما، وخفيتشا كفاراتسخيليا.

ورغم انتقال الحارس جيانلويجي دوناروما رسميًا إلى مانشستر سيتي في أغسطس الماضي، يظل مرشحًا قويًا لجائزة أفضل حارس مرمى. أما النجم الواعد وارن دوويه، فمن المنتظر – إلا إذا حدثت مفاجأة – أن يتوج بلقب أفضل لاعب شاب في العالم.

وفي فئة المدربين، يبدو أن لويس إنريكي لا يواجه منافسة حقيقية لحصد لقب أفضل مدرب للموسم الماضي، الذي كان من الممكن أن يكون مثاليًا لو تمكن من الفوز على تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

كما يبرز كل من فيتينيا وأشرف حكيمي وفابيان رويز كخيارات قوية بفضل تألقهم، سواء مع باريس أو مع منتخباتهم الوطنية، وعلى رأسها منتخب إسبانيا.

وشددت الصحيفة على أن "المواجهة بين ديمبيلي ولامين يامال ستكون واعدة ومثيرة، إذ لن يعرف أي منهما حتى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 22 سبتمبر ما إذا كان سيتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد ألغت تقليدها المعتاد بإجراء مقابلات مع الفائزين في الأيام السابقة، في محاولة لضمان الشفافية والحفاظ على عنصر التشويق، خصوصًا بعدما كان من المعتاد أن يتخلف العديد من المرشحين عن السفر إلى باريس لعلمهم المسبق بعدم فوزهم.