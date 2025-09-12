أزمة كبيرة تضرب الفتح قبل مواجهة الاتحاد السعودي

يواجه نادي الفتح أزمة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للدوري السعودي.

وخسر الفتح مباراته في الجولة الأولى ضد الفيحاء بنتيجة 1-2 على ملعبه ووسط جماهيره.

وكشف الإعلامي خالد السعود عبر قناة "MBC ACTION" عن أزمة كبرى تضرب الفتح بسبب المشاكل المالية في الفترة الماضية.

وأوضح أن ظروف الفتح هذا الموسم سيئة للغاية، وأثرت على صفقات الفريق، مؤكداً أن هناك أزمة مالية طاحنة.

وأشار إلى أن الفريق بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز قد يقع في دائرة الخطر بسبب تواضع مستوى الصفقات.

وأكد أن غوميز تحدث عن حل المشاكل المالية للاعبين، وصرف مستحقاتهم السابقة الخاصة بمكافآت مالية، وحوافز، موضحاً أن هذه النقطة تؤثر بالسلب على لاعبي الفتح.

وأوضح أن الفتح لن يقدم المستوى الذي ظهر به في الموسم الماضي، وأبهر به الجميع في الدور الثاني تحديداً، ونجح في البقاء بالدوري السعودي.

وأشار إلى أن الاتحاد هو الأقرب، حالياً، لتحقيق الفوز على حساب الفتح في مباراة الفريقين.