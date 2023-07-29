ماركا: ريال مدريد مستعد لدفع 225 مليون يورو مقابل مبابي

ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد على استعداد لدفع 225 مليون يورو للحصول على النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ يقترب من 250 مليون يورو مقابل مبابي هذا الصيف.

لكن يبدو أن ريال مدريد ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ مقابل لاعب يتبقى في عقده عام واحد.