ماركا: ريال مدريد مستعد لدفع 225 مليون يورو مقابل مبابي
ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد على استعداد لدفع 225 مليون يورو للحصول على النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ يقترب من 250 مليون يورو مقابل مبابي هذا الصيف.
لكن يبدو أن ريال مدريد ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ مقابل لاعب يتبقى في عقده عام واحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يمكنه، الآن، تفعيل التوقيع في أي وقت أو تأجيل الصفقة حتى الموسم المقبل.
ويعرف باريس سان جيرمان أنه إذا لم يخفض مطالبه، بحلول 31 أغسطسن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، سيكون مبابي مستعدًا لاحترام عقده، والمغادرة بعد 30 يونيو 2024، مجانًا، دون أن يحصل ناديه على يورو واحد.
ويتفهم باريس سان جيرمان أنه في طريق مسدود بعد أن استبعد مبابي من الجولة الآسيوية، ولذلك يبدو أن إتمام الصفقة، هذا الصيف، هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، كما ذكرت "ماركا".
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، قريبًا، من الانضمام لريال مدريد، الصيف الماضين في صفقة انتقال حر حيث كان ينتهي عقده في يونيو 2022.
لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع مبابي بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.
وقبل أسابيع أبلغ مبابي ناديه باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2025، وأنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
وفجَّر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان، لأنه يعني أن مبابي يريد الرحيل مجانا العام المقبل، لذلك قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
وانضم مبابي بنظام الإعارة من موناكو، صيف 2017، قبل أن تتم بنظام دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.