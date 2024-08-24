كشفت تقارير صحفية عن موقف سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، من العودة لتولي المنصب مجددا، بعد الاستقالة التي تقدم بها أخيرا إبراهيم المهيدب.

وكان المهيدب كتب، عبر حسابه بمنصة "إكس": "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ‏ووجود إدارتين للنادي قد يعطل دفة النجاح".

وأضاف: "لذلك تقديما لمصلحة النادي أقدم استقالتي.. ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي".

وذكرت تقارير أنه ربما يتم طرح اسم سعود آل سويلم للعودة مجددا لرئاسة "العالمي".

الإعلامي الرياضي خالد الشنيف كشف حقيقة هذه التقارير، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "لا صحة لعودة الأستاذ سعود السويلم لرئاسة النصر".

وأضاف: "عدول إبراهيم المهيدب عن الاستقالة أصبح وشيكاً خلال اليومين المقبلين".

واستهل النصر مسلسل التعثرات مبكرا في الدوري السعودي للمحترفين بموسم (2024-2025)، في مباراته الأولى ضد الرائد مساء الخميس.

النصر سقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه الرائد، في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويواصل النصر نتائجه المقلقة، بعدما أخفق في تحقيق أي لقب الموسم الماضي، فضلا عن خسارته الثقيلة أمام غريمه الهلال (1-4) في نهائي كأس السوبر السعودي قبل أيام.

كما يعيش الفريق حالة من عدم الاستقرار الإداري خارج الملعب، بعدما قدم إبراهيم المهيدب استقالته من رئاسة النادي، عقب الهزيمة من الهلال في نهائي كأس السوبر.

وتناولت تقارير إعلامية احتمالية إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في ظل النتائج المخيبة.