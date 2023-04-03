مباراة ميلان ونابولي: مشادة بين سباليتي ومالديني بسبب احتفال لياو (فيديو)
شهد الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بملعب دييغو مارادونا، الذي يشهد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، مشادة خفيفة بين سباليتي مدرب نابولي ومالديني المدير التقني لالميلان.
ويستضيف ملعب دييغو أرماندو مارادونا مباراة نابولي ضد ميلان مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.
وخلال الاستراحة انفعل سباليتي على مالديني، بسبب طريقة احتفال لياو لاعب ميلان، تجاه جماهير نابولي بعد نجاحه في إحراز الهدف الأول.
لياو وضع يديه عند أذنيه أمام جماهير نابولي، وقام بعمل احتفال "المهرج"، ما دفع سباليتي للتأكيد عليه بعدم القيام بهذا الفعل، لتتصاعد حالة من التوتر بين الطرفين.
ودخل سباليتي في نقاش حاد مع مالديني، وهو ما رصدته الكاميرات المتواجدة في ممر غرفة خلع الملابس.
وتعد مباراة ميلان ضد نابولي بروفة قبل لقاء الفريقين الأسبوع المقبل بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واكتسح ميلان مضيفه نابولي 4-0، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على إستاد دييغو مارادونا، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم رافائيل لياو لميلان في الدقيقة 17، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 59 عاد لياو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان، فيما اختتم أليكسيس سالماكرز رباعية ميلان في الدقيقة 67.
بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الرابع والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.
على الجانب الأخر تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.