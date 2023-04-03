مباراة ميلان ونابولي: مشادة بين سباليتي ومالديني بسبب احتفال لياو (فيديو)

ويستضيف ملعب دييغو أرماندو مارادونا مباراة نابولي ضد ميلان مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وخلال الاستراحة انفعل سباليتي على مالديني، بسبب طريقة احتفال لياو لاعب ميلان، تجاه جماهير نابولي بعد نجاحه في إحراز الهدف الأول.

لياو وضع يديه عند أذنيه أمام جماهير نابولي، وقام بعمل احتفال "المهرج"، ما دفع سباليتي للتأكيد عليه بعدم القيام بهذا الفعل، لتتصاعد حالة من التوتر بين الطرفين.

ودخل سباليتي في نقاش حاد مع مالديني، وهو ما رصدته الكاميرات المتواجدة في ممر غرفة خلع الملابس.