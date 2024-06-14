تياغو ميسي يختار لاعبا من برشلونة للانضمام إلى فريقه (فيديو)
اختار تياغو ميسي، نجل أسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعبًا من نادي برشلونة؛ للانضمام إليه في فريقه إنتر ميامي.
ويلعب تياغو ميسي في فريق إنتر ميامي للفئات السنية الصغيرة، حيث يلعب والده للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأمريكي.
وفي حوار تلفزيوني، وبسؤال تياغو عن نجم كبير يختاره للانضمام إلى فريقه، قال: "يامين لامال"، نجم نادي برشلونة الإسباني.
يذكر أن تياغو شارك في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام برشلونة بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، في بطولة "LaLiga FC Futures.
ويلعب ابنا ميسي وسواريز مع شباب إنتر ميامي في البطولة التي تقام في مدينة أورلاندو الأمريكية.
وهذه الخسارة ألقت بفريق إنتر ميامي خارج البطولة، بعد التعادل أمام الريال في المباراة الماضية.