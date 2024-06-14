تياغو ميسي يختار لاعبا من برشلونة للانضمام إلى فريقه (فيديو)

اختار تياغو ميسي، نجل أسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعبًا من نادي برشلونة؛ للانضمام إليه في فريقه إنتر ميامي.

ويلعب تياغو ميسي في فريق إنتر ميامي للفئات السنية الصغيرة، حيث يلعب والده للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأمريكي.

وفي حوار تلفزيوني، وبسؤال تياغو عن نجم كبير يختاره للانضمام إلى فريقه، قال: "يامين لامال"، نجم نادي برشلونة الإسباني.