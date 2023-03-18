داني ألفيس يبدأ إضرابا عن الطعام بعد قرار زوجته بالانفصال

وحذفت جوانا معظم صورها رفقة ألفيس من حسابها على "إنستغرام" بعد اعترافه السابق بأنه مارس الجنس مع الفتاة برضاها، وجاء بعد نفيه التام بأنه يعرفها.

ولم تصدر جوانا سانز المولودة في تينيريفي والتي تزوجت ألفيس في 2017 أي تعليق حول تقرير القناة الإسبانية.

ورفض القاضي جميع محاولات المحامين بمنح الدولي البرازيلي السراح المؤقت، ويستمر احتجازه في سجن ببرشلونة في انتظار قرار المحكمة، حيث يواجه حكما بالسجن لعدة سنوات.

وفسخ نادي أونام بوماس المكسيكي عقد ألفيس بعد استمرار سجنه، وكان قد اعتقل يوم 20 كانون الثاني / يناير الماضي بعد شكوى الفتاة الإسبانية.