الأهلي المصري يتخذ قرارا نهائيا بشأن صفقة كوناتيه
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي المصري قرر تجميد مفاوضاته مع الدولي البوركينابي محمد كوناتيه لضمه بنهاية الموسم الجاري.
وكان النادي الأهلي قد بدأ مفاوضاته لضم نجم نادي جروزني الروسي لتعزيز قدراته الهجومية بعد إصرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خاصة في ظل تأكد رحيل الفرنسي موديست.
ووفقًا لما ذكره الصحفي المالي إبلام غناميسو عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن النادي الأهلي قرر الانسحاب من المفاوضات مع مهاجم منتخب بوركينا فاسو محمد كوناتيه، الذي كان قد بدأها قبل فترة لضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.
وأوضح أن سبب انسحاب الأهلي المصري من الصفقة، هي طلبات كوناتيه المالية المبالغ فيها من وجهة نظر مسؤولي الفريق الأحمر، مع عدوم وجود مرونة في التفاوض، ولذلك قرروا إيقاف المفاوضات.
فيما أشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن كولر كان مقتنعًا بضم مهاجم بوركينا فاسو، لكن الجلسة التي جمعته بإدارة الأهلي مؤخرًا أسهمت في تغيير وجهة نظر المدرب السويسري.
وأوضحت التقارير، أن مسؤولي الأهلي أبلغوا كولر بأن مستوى كانوتيه وأرقامه تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لم يتلق عروضا قوية بما يعكس انخفاض مستواه، بخلاف أن اللاعب له مطالب مالية مبالغ فيها لا تتناسب مع أرقامه الضعيفة خلال الفترة الأخيرة.
وتوصل الأهلي لاتفاق مع كولر للبحث عن مهاجم أجنبي آخر بدلًا من كانوتيه، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة في 16 مواجهة خاضها، بواقع 11 فوزا، و3 تعادلات، وهزيمتين.
فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس، برصيد 36 نقطة في 25 مواجهة، بواقع 9 انتصارات، و9 تعادلات، و7 هزائم.