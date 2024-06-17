الأهلي المصري يتخذ قرارا نهائيا بشأن صفقة كوناتيه

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي المصري قرر تجميد مفاوضاته مع الدولي البوركينابي محمد كوناتيه لضمه بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مفاوضاته لضم نجم نادي جروزني الروسي لتعزيز قدراته الهجومية بعد إصرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خاصة في ظل تأكد رحيل الفرنسي موديست.

ووفقًا لما ذكره الصحفي المالي إبلام غناميسو عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن النادي الأهلي قرر الانسحاب من المفاوضات مع مهاجم منتخب بوركينا فاسو محمد كوناتيه، الذي كان قد بدأها قبل فترة لضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن سبب انسحاب الأهلي المصري من الصفقة، هي طلبات كوناتيه المالية المبالغ فيها من وجهة نظر مسؤولي الفريق الأحمر، مع عدوم وجود مرونة في التفاوض، ولذلك قرروا إيقاف المفاوضات.