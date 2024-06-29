حقيقة مغادرة نجم الهلال إلى الدوري التركي
كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي تحدثت عن قرب رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية، والانتقال إلى دوري آخر.
وتداولت خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الأخبار التي ذكرت أن مهاجم الهلال دخل دائرة اهتمام بشكتاش التركي، والنادي مستعد للموافقة على طلباته من أجل إقناعه بالانضمام للفريق.
ووفقا لما ذكره الصحفي التركي، فوركان يلدز، في حسابه على منصة "إكس"، فإنه لا صحة لاهتمام مسؤولي بشكتاش بمهاجم الهلال، مؤكداً أن هذه الأخبار غير حقيقية.
كما صرح حسين يوجيل، نائب رئيس بشكتاش: "احتمال انتقال ميتروفيتش هو 0%، لقد انضم الموسم الماضي للهلال مقابل رسوم انتقال قدرها 50 مليون يورو، وراتب قدره 20 مليون يورو، هذه أخبار خيالية لا ينبغي الانتباه لها".
ويعد ميتروفيتش، البالغ 29 عاماً، أحد العناصر الأساسية بفريق المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، كما كان له دور كبير في تألق الفريق في الموسم الماضي.
ويبدو أن سبب إطلاق هذه الشائعات هو تصريح الإعلامي الرياضي "ياغيز سابونجوغلو" الذي صرح بأن ميتروفيتش، يشعر بالملل مع نادي الهلال وبوجوده في الدوري السعودي.
إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قد نجحت في التعاقد مع ميتروفيتش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي، لمدة 3 مواسم، ويرتبط بعقد حتى عام 2026.