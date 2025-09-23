تحدث مع المراقب.. غضب نجم الأهلي المصري بعد فوز زميله بجائزة رجل المباراة(فيديو)

أبدى ياسر إبراهيم، نجم الأهلي المصري، غضبه الشديد بسبب عدم فوزه بجائزة رجل مباراة فريقه في مواجهة حرس الحدود التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، رغم فوز زميله مروان عطية بها.

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على مضيفه حرس الحدود بنتيجة "3-2"، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده الى 12 نقطة وتقدم للمركز الرابع بينما توقف رصيد حرس الحدود عند ثماني نقاط في المركز 13.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المصري صاحب المركز الثاني.

وسجل ياسر إبراهيم هدف فوز الأهلي في الدقيقة 79 مستغلاً تسديدة "تريزيغيه" التي اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت لتجد إبراهيم ليسكنها الشباك.

وعقب المباراة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر غضباً كبيراً من ياسر إبراهيم على اللجنة التي تسلم جائزة رجل المباراة، حيث انفعل على مراقب اللقاء واستوقفه، قائلاً: "أريد أن أعرف على أي أساس يتم اختيار الفائز بهذه الجائزة؟".

واختارت رابطة الأندية، لاعب النادي الأهلي مروان عطية، أفضل لاعب في المباراة، بعد أدائه المميز خلال المباراة، ويبدو أن هذا الأمر أغضب ياسر إبراهيم الذي كان يرى أنه الأحق في الفوز بها.

ويخوض الأهلي مباراة قوية أمام الزمالك في التجربة التالية من الدوري المصري، والتي ستجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.