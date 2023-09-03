تقرير: جواو فيليكس خفض راتبه للنصف من أجل إتمام انتقاله إلى برشلونة

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "إتمام صفقة انتقال فيليكس إلى برشلونة كانت شبه مستحيلة، بسبب الوضع الاقتصادي للبلوغرانا، بالإضافة إلى طلبات أتلتيكو مدريد".

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم البرتغالي قرر أن يقلص راتبه للنصف تقريبًا مع أتلتيكو مدريد، خاصة بعدما خرج في تصريحات صحفية مؤخرًا وأكد رغبته فقط في الانتقال إلى برشلونة لأن هذا حلمه وأغلق جميع الأبواب أمام الأندية الأخرى.

وأوضح التقرير أن راتب المهاجم البرتغالي كان يقدر بنحو 14 مليون يورو تقريبًا، لكنه قرر تخفيضه إلى النصف للمساهمة في إقناع أتلتيكو مدريد بالموافقة على الصفقة مع تمديد عقده لمدة سنتين إضافيتين براتب أقل كذلك، ما أفاد النادي من حيث تخفيض فاتورة الأجور وتحسين أوضاعه المالية.