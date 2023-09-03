تقرير: جواو فيليكس خفض راتبه للنصف من أجل إتمام انتقاله إلى برشلونة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تضحية قام بها البرتغالي جواو فيليكس، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، من أجل إتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات.
وكان برشلونة أعلن في آخر أيام الميركاتو الصيفي ضم فيليكس من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي في الـ30 من يونيو 2024.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "إتمام صفقة انتقال فيليكس إلى برشلونة كانت شبه مستحيلة، بسبب الوضع الاقتصادي للبلوغرانا، بالإضافة إلى طلبات أتلتيكو مدريد".
وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم البرتغالي قرر أن يقلص راتبه للنصف تقريبًا مع أتلتيكو مدريد، خاصة بعدما خرج في تصريحات صحفية مؤخرًا وأكد رغبته فقط في الانتقال إلى برشلونة لأن هذا حلمه وأغلق جميع الأبواب أمام الأندية الأخرى.
وأوضح التقرير أن راتب المهاجم البرتغالي كان يقدر بنحو 14 مليون يورو تقريبًا، لكنه قرر تخفيضه إلى النصف للمساهمة في إقناع أتلتيكو مدريد بالموافقة على الصفقة مع تمديد عقده لمدة سنتين إضافيتين براتب أقل كذلك، ما أفاد النادي من حيث تخفيض فاتورة الأجور وتحسين أوضاعه المالية.
ومن المقرر أن يدفع برشلونة جزءًا من راتب فيليكس خلال فترة الإعارة، وبالتالي، جميع الأطراف مستفيدة، خاصة أتلتيكو مدريد الذي يمتلك عقد اللاعب حتى الـ30 من يونيو 2029 ويمكن أن يرتفع مستواه في النادي الكتالوني ويُباع بمبلغ أكبر في الصيف المقبل.
فيليكس كان خرج من حسابات دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ولذلك كان من الضروري رحيله لتفادي الجلوس على دكة البدلاء.
وخاض فيليكس 131 مباراة بقميص أتلتيكو سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 18.
وانتقل اللاعب في يناير الماضي إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.
وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالها سجل أربعة أهداف.