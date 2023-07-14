تقرير: النصر يتوصل لاتفاق نهائي مع لانس على ضم فوفانا

فوفانا، البالغ من العمر 28 عامًا، يرتبط بعقد مع لانس حتى يونيو 2025.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن النصر توصل إلى اتفاق نهائي مع لانس الفرنسي للتوقيع مع سيكو فوفانا.

وأضافت: "سيتم الاتفاق على تفاصيل في بنود العقد بين اللاعب والنصر قبل التوقيع رسميا".