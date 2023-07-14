تقرير: النصر يتوصل لاتفاق نهائي مع لانس على ضم فوفانا
اقترب نادي النصر السعودي من الحصول على خدمات الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب نادي لانس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
فوفانا، البالغ من العمر 28 عامًا، يرتبط بعقد مع لانس حتى يونيو 2025.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن النصر توصل إلى اتفاق نهائي مع لانس الفرنسي للتوقيع مع سيكو فوفانا.
وأضافت: "سيتم الاتفاق على تفاصيل في بنود العقد بين اللاعب والنصر قبل التوقيع رسميا".
يذكر أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 32 مليون يورو، بحسب موقع "transfermarkt".
وشارك اللاعب مع لانس الموسم المنقضي في 39 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 9.
وبالمجمل، لعب فوفانا مع لانس 112 مباراة، سجل فيها 21 هدفا وصنع 12، وسبق أن لعب مع أودينيزي الإيطالي 119 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 12، كما سجل هدفا وصنع 2 في 33 مباراة مع باستيا.
وتعاقد النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف الاتحاد البطل، بعد ضم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في يناير كانون الثاني، مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، في وقت سابق من الشهر الجاري.