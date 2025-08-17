روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

لم ينسَه رغم انشغاله بالسوبر.. رد فعل رونالدو بعد فوز شيماييف بلقب "UFC" (صورة)
رونالدو وشيماييف المصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 2:07 م

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، رد فعل لافتًا رغم انشغاله بالتحضيرات لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تتويج المصارع حمزة شيماييف بلقب "UFC" للوزن المتوسط.

وسيطر شيماييف بشكل كامل على نزاله أمام الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس، خلال منافسات بطولة UFC 319، ليحقق الفوز بقرار إجماعي من لجنة التحكيم، ويحصد اللقب في منافسات الفنون القتالية المختلطة.

واستطاع شيماييف تحديد إيقاع النزال منذ الجولة الأولى، حيث هيمن على منافسه، ونقله إلى أرضية الحلبة، قبل أن يُمطره بضربات متتالية، وإن لم تُحدث أضرارًا كبيرة بخصمه.

رونالدو يُعلق على إنجاز شيماييف رغم انشغاله بالسوبر

على الرغم من انشغال رونالدو مع فريقه النصر في هونغ كونغ، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أنه لم يغفل عن متابعة إنجاز صديقه شيماييف.

فقد نشر شيماييف صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، يحتفل فيها باللقب، ليتفاعل معها رونالدو بوضع علامة إعجاب، في خطوة تُظهر دعمه الدائم للمقاتل رغم انشغالاته الكروية.

 

