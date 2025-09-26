أول المستبعدين من قائمة الاتحاد لمباراة النصر السعودي

قرر المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للاتحاد السعودي، استبعاد أحد أبرز لاعبي الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة النصر.

ويستقبل الاتحاد ضيفه النصر مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح كلٌّ من الاتحاد والنصر في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث الأولى، بواقع ثلاثة انتصارات متتالية.

أخبار ذات علاقة بلان يكشف موقف بنزيما من مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن خروج اللاعب الألباني ماريو ميتاي ظهير أيسر الاتحاد من قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد بقرار فني من لوران بلان.

وشارك الظهير الأيسر صاحب الـ 22 عاماً خلال مباراتين مع الاتحاد بالدوري السعودي هذا الموسم بجانب مباراة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة ولقاء النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

أخبار ذات علاقة بعد المطالبة بإقالته.. لوران بلان يقدم وعدا لجماهير الاتحاد السعودي

ولم يسجل أو يصنع ماريو ميتاي هذا الموسم مع الاتحاد؛ بينما خاض اللاعب إجمالاً 26 مباراة مع الفريق، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين.

وانضم ميتاي نهائياً إلى الاتحاد قادماً من لوكوموتيف الروسي في صفقة بلغت قيمتها 5.2 مليون يورو، شملت تجربة الإعارة في الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة يجامل الكبار ويهمش اختيارات المدير الرياضي.. فلاته يوجه اتهامات خطيرة لـ"بلان"

وكان النصر قد تغلب على الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بهدفين مقابل هدف في شهر أغسطس الماضي.