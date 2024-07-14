نهائي كوبا أمريكا.. ثأر مؤجل بين ميسي وخاميس رودريغيز من الكلاسيكو

تشهد الساعات المقبلة حسم لقب كبير جديد في كرة القدم، وبالتحديد في كوبا أمريكا 2024، عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الكولومبي، فجر الإثنين، بنهائي البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ستكون المباراة النهائي أمراً معتاداً للجيل الحالي في المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، الذي يلعب النهائي القاري الكبير الثامن له، لكن على الجانب الآخر سيكون خاميس رودريغيز، نجم كولومبيا، على موعد مع نهائي قاري أول في مسيرته، وبطولة غائبة عنهم منذ عام 2001 عندما حققوها للمرة الأولى والأخيرة.

لكن بعيدًا عن المنتخبين ستكون هناك مواجهة خاصة للغاية بين ميسي وخاميس رودريغيز، نجمي برشلونة وريال مدريد، السابقين.

المباراة السابعة

ستكون تلك المواجهة هي السابعة بين ميسي وخاميس رودريغيز قمصان الفرق المختلفة كافة.

يتوقع البعض أن يكون عدد المواجهات بين الثنائي أكبر من ذلك؛ نظرًا للعبهما في ريال مدريد وبرشلونة فترة طويلة في الوقت نفسه، لكن في الواقع فكل ما لعباه ضد بعضهما البعض في الكلاسيكو كان مواجهتين فقط.

بالإضافة إلى أربع مواجهات أخرى بقميص المنتخبين الكولومبي والأرجنتيني، لتكون تلك هي المواجهة السابعة بينهما.

أخبار ذات علاقة ميسي يوجه رسالة إلى دي ماريا قبل نهائي كوبا أمريكا

تفوق واضح لميسي

يملك ليونيل ميسي بالفرق التي لعب لها تفوقًا واضحًا على خاميس رودريغيز بالفرق التي مثلها في مسيرته.

حديثنا هنا عن الأرجنتين ضد كولومبيا وريال مدريد ضد برشلونة، فميسي حقق الفوز في ثلاث مباريات على نحو مباشر، وفي الرابعة عن طريق ركلات الترجيح.

بينما كان الفوز حليف رودريغيز وبشكل مباشر دون ركلات ترجيح أو وقت إضافي في مناسبتين فقط، وسجلت فرق ميسي 14 هدفًا مقابل 12 لفرق خاميس.

انتصارات بلا معنى

آخر مواجهتين بين ميسي وخاميس حقق فيهما ميسي الفوز، لكن دون معنى حقيقي لمنتخب بلاده أو لفريقه السابق برشلونة.

فمثلًا في آخر مباراة بين كولومبيا والأرجنتين في وجود الثنائي فازت كولومبيا بهدفين دون رد في دور مجموعات كوبا أمريكا 2019، لكن الأرجنتين أكملت في البطولة حتى نصف النهائي، بينما غادرت كولومبيا من دور الثمانية ضد تشيلي.

وفي آخر مواجهة بين برشلونة وريال مدريد في وجود الثنائي، فاز النادي الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن لم يكن للفوز أي معنى في ظل تحقيق ريال مدريد للدوري في نهاية المطاف، ولتلك المباراة أهمية خاصة سنتحدث عنها فيما يلي.

أخبار ذات علاقة مدرب الأرجنتين يخشى تكرار اشتباكات أوروغواي في نهائي كوبا أمريكا

ثأر مؤجل منذ سبع سنوات

صحيح أن ريال مدريد حقق الدوري الإسباني في تلك النسخة التي فاز فيها برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين بوجود ميسي وخاميس، لكن هناك أهمية خاصة لتلك المباراة تتمثل في كونها المواجهة الوحيدة التي سجل فيها اللاعبان.

صحيح هناك ربع نهائي كوبا أمريكا 2015 وكلاهما سجلا من نقطة الترجيح، لكننا هنا نتحدث عن التسجيل من لعب مفتوح وتأثير الأهداف في سير المباريات.

كان برشلونة متقدمًا بهدفين مقابل هدف وحيد، وجاء البديل خاميس رودريغيز في الدقيقة الـ82 بعد حلوله كبديل ثلاث دقائق فقط، وأنقذ ريال مدريد؛ إذ سجل هدف التعديل.

لكن يومها أبى ليونيل ميسي أن تنتهي المباراة بذلك الشكل، فسجل هدفه الشهير في آخر لحظة، ورفع قميصه أمام جماهير الملكي التي لم تنس ذلك المشهد قط، وبالطبع لم ينسه خاميس.