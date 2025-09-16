الهلال يقتنص فوزاً ثميناً على حساب الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

اقتنص فريق الهلال السعودي فوزاً ثميناً على حساب الدحيل القطري بنتيجة "2-1"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحل فريق الدحيل ضيفاً على الهلال، في استاد المملكة آرينا، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ودخل الهلال المباراة بطموحات كبيرة، من أجل المنافسة على استعادة لقب دوري أبطال آسيا، بعدما قدم مستويات قوية في النسخة الماضية ووصل إلى الأدوار النهائية.

وفاجأ الدحيل منافسه الهلال بهدف أول رائع سجله الجزائري عادل بولبينة، في الدقيقة 37.

ولكن استفاق الهلال في الشوط الثاني، وسجل دراوين نونيز الهدف الثاني بالدقيقة 57 من تصويبة رائعة، وأضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني للزعيم مع الدقيقة 67.

وشهدت المباراة إصابة قوية لجواو كانسيلو، حيث ظهرت معاناته من آلام في العضلة الضامة، وطلب من مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، الخروج وهو ما استجاب له مباشرة.

وقرر إنزاغي الزج بالظهير السعودي حمد اليامي، ليشارك بدلاً من كانسيلو، وهي ضربة موجعة للزعيم قبل مواجهة الأهلي، مساء الجمعة المقبل، في كلاسيكو الجولة الثالثة من دوري روشن.

وحصد الهلال أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليتساوى مع الأهلي السعودي حامل اللقب، والثنائي الإماراتي الوحدة والشارقة.