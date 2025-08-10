في البيان الرسمي.. النصر السعودي يحسم جدل الـ400 مليون يورو (صور)

أعلن نادي النصر السعودي فجر اليوم الأحد التعاقد رسمياً مع اللاعب الإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

ووقع مارتينيز عقداً مع النصر حتى شهر يونيو المقبل بحضور سيماو كوتينيو المدير الرياضي للنادي السعودي.

وحسم نادي النصر الجدل حول قيمة الصفقة بعدما انتشرت أنباء حول دفع الفريق السعودي 400 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ونشر النصر بياناً رسمياً لإعلان الصفقة مؤكداً أنها جاءت كانتقال حر ليغلق الباب أمام الأنباء حول تكبد النادي مبالغ مالية لضم اللاعب.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد ودع مارتينيز في بيان رسمي معلناً رحيله مساء السبت بعد ارتباط دام موسمين.

وتألق اللاعب صاحب الـ 34 عاماً بقميص برشلونة وساهم في تحقيق الألقاب المحلية في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك وشارك أساسياً في تشكيل الفريق.

ويعول النصر على صفقة مارتينيز لتدعيم خط الدفاع بعد قرار النادي بالاستغناء عن الإسباني إيمريك لابورت في الموسم الجديد.

وكان نادي النصر قد تعاقد رسمياً مع البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي ونادر الشراري وعبد المالك الجابر.

ورحل عن صفوف النصر علي لاجامي إلى الهلال السعودي ومحمد هزازي إلى الاتحاد السعودي بجانب إعارة الكولومبي جون دوران إلى فنربخشة التركي بخلاف الاستقرار على رحيل الثنائي إيمريك لابورت وأوتافيو.