شبيه غاريث ساوثغيت يثير حيرة جماهير إنجلترا (فيديو)

بدت الحيرة إلى حد بعيد على وجوه مشجعي منتخب إنجلترا قبل مواجهة منتخب بلادهم نظيره الهولندي، مساء الأربعاء، في نصف نهائي "يورو 2024" بسبب رؤيتهم شرطيا ألمانيا يشبه غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" إلى حد كبير.

وألقت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الضوء على أحد رجال الشرطة الألمان الذي يشبه إلى حد كبير غاريث ساوثغيت، وقد تجمع حوله الجمهور في محيط ملعب "سيغنال إيدونا بارك" من أجل الهتاف للمنتخب الإنجليزي وترديد أغانيه المعروفة.

وظهر الشرطي وهو يضحك بسبب تصرفات المشجعين حوله، ولم يبد أي ضيق مما يحدث معه، ولم يحرك ساكنًا أثناء تأدية خدمته.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره أمام هولندا إلى انتصار قاتل بهدفين لهدف في نصف نهائي يورو 2024 في ملعب سيغنال إيدونا بارك، مساء الأربعاء، ليطير إلى النهائي.

وضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع إسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

افتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة لهولندا في الدقيقة السابعة.

وأدرك هاري كين التعادل لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل أولي واتكنز هدف الانتصار القاتل للأسود الثلاثة.

وأصبح منتخب إنجلترا أول فريق في التاريخ يتأهل لنهائي اليورو رغم تأخره في النتيجة في مباراتي ربع ونصف النهائي.

كما أصبح غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أول مدير فني في تاريخ بلاده يقودها للتأهل لنهائيين في البطولات الكبرى بعدما خاض نهائي النسخة الماضية من اليورو.