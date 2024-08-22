يبدو أن فيدريكو كييزا بات قريبًا جدًا من مغادرة يوفنتوس قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الأسبوع المقبل، بعد استبعاده من قائمة مباراة السيدة العجوز في أول لقاء هذا الموسم.

وفي سوق الانتقالات الصيفية ارتبط اسم كييزا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي، رغم أن اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز ليس كبيرا في الوقت الحالي، ويبدو أن برشلونة هو الوجهة الأكثر احتمالًا، ولكن قد تواجههم قيود مالية معروفة، كما يوجد اهتمام من داخل الدوري الإيطالي، إذ يفكر كل من ميلان وإنتر في تقديم عرض، لكن إنتر يحتاج أولاً إلى إفساح المجال في تشكيلته.

ويتبقى لكييزا موسم واحد فقط في عقده مع يوفنتوس، ومن حقه الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

من جهته استعرض موقع 90min أسباب رغبة اليوفي في بيع اللاعب، والتي جاءت كالآتي.

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الإصابات

لم يظهر كييزا بالشكل الذي تألق به في يورو 2020 منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في يناير 2022، فتأثرت قدراته على كسر دفاعات الفرق المنافسة، ولم يشارك سوى في صناعة 11 هدفا خلال موسم الدوري الإيطالي 2023/24، وهو ما يتناقض مع أرقامه قبل الإصابة التي بلغت 16 مساهمة.

ومنذ عودته من تمزق الرباط الصليبي، غاب كييزا عن 27 مباراة مع النادي والمنتخب بسبب 12 مشكلة صحية منفصلة، معظمها كان مرتبطًا بالركبة التي خضع لعملية جراحية لإصلاحها.

تقييم تياغو موتا

وفقًا لما يُتَدَاوَل في وسائل الإعلام الإيطالية، يبدو أن تياغو موتا، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، لا يرى كييزا كأصل ثمين للفريق الأول؛ بسبب عدم تناسبه مع نظامه التكتلي 4-2-3-1 القائم على الاستحواذ، ونظرًا لأن كييزا لم يلعب دقيقة واحدة، أو حتى يكون ضمن قائمة المباراة منذ تولي موتا المسؤولية، فإن هذه التقارير تبدو صحيحة.

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مفاوضات العقد

مع اقتراب انتهاء عقده مع يوفنتوس الصيف المقبل، لم تتقدم المفاوضات بشأن تجديد العقد كما كان متوقعًا.

وفقًا للتقارير، العقد الذي طلبه كييزا هو شيء لا يستطيع النادي تحمله أو ببساطة لا يرغب في دفعه للاعب لا يُعتبر عضوًا أساسيًا في الفريق.

القيود المالية

يعاني يوفنتوس وضعا ماليا غير جيد بعد أن تعرض لحظر أوروبي بسبب وضعه المالي في الموسم الماضي، وفقد حوالي 700 مليون يورو في آخر ست سنوات، وبالتالي يبدو منطقيًا أن يحاول النادي التخلص من بعض لاعبيه ذوي الرواتب العالية هذا الصيف لتمويل إعادة بناء الفريق تحت قيادة موتا.

وقد سبق أن رحل عن اليوفي أدريان رابيو، وتشيزني، وأليكس ساندرو، مما خفض فاتورة الرواتب بشكل كبير، ويبدو أن كييزا سيرحل أيضًا.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 بقميص يوفنتوس في 131 مباراة، وسجل 32 هدفا وصنع 23.