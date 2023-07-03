نيوكاسل يعلن رسميا ضم ساندرو تونالي
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد رسميًا ضم ساندرو تونالي، لاعب وسط ميلان، حتى يونيو 2028.
وقال النادي في بيانه الرسمي، اليوم الإثنين: "يسعدنا التوقيع مع تونالي، البالغ من العمر 23 عامًا، قادمًا من ميلان الإيطالي.
ولم يعلن النادي عن تكاليف الصفقة، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أنها تمت مقابل 70 مليون يورو مع الإضافات، كما ستكون لدى ميلان نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا، ليصبح تونالي في هذه الحالة أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.
وكان ساندرو أحد الأعمدة الرئيسة في صفوف ميلان الإيطالي، لكن هناك رغبة من جانب ملاك النادي في بيعه للاستفادة من قيمة الصفقة الكبيرة التي ستنعش خزائن "الروسونيري".
وشارك ساندرو تونالي في 48 مباراة مع ميلان بكل المسابقات الموسم الماضي، وأحرز هدفين وصنع 10 أهداف.