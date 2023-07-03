نيوكاسل يعلن رسميا ضم ساندرو تونالي

وكان ساندرو أحد الأعمدة الرئيسة في صفوف ميلان الإيطالي، لكن هناك رغبة من جانب ملاك النادي في بيعه للاستفادة من قيمة الصفقة الكبيرة التي ستنعش خزائن "الروسونيري".

وشارك ساندرو تونالي في 48 مباراة مع ميلان بكل المسابقات الموسم الماضي، وأحرز هدفين وصنع 10 أهداف.