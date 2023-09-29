مورينيو رغم أسوأ انطلاقة موسم: لا أعتقد أن روما وصل لنهائيين أوروبيين متتاليين
أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما بأنه يقضي "أسوأ" انطلاقة موسم له وذلك بعد الخسارة 1/4 أمام جنوة، ليلامس روما منطقة الهبوط في الدوري الإيطالي.
وقاد مورينيو روما لنهائيين أوروبيين متتاليين، إذ فاز "الذئاب" بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022 ثم خسر 4/1 بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.
لكن تراجع روما إلى المركز الـ16 في الدوري الإيطالي يزيد الضغوط على المدرب البرتغالي.
وقال مورينيو: "هذه أسوأ بداية موسم لي كمدرب أيضًا، ورغم ذلك لا أعتقد أن روما وصل إلى نهائيين أوروبيين متتاليين (قبل الموسم الماضي)".
وحقق روما فوزًا واحدًا في ست مباريات في الدوري الإيطالي حتى الآن، وتأثر الفريق بقائمة الإصابات المتزايدة خاصة في الدفاع.
وأضاف مورينيو "عندما نفقد لاعبين محددين نفتقر للجودة، لكن ليس من الصواب تفسير سبب ضعف الصلابة خلال هذه النتيجة بغياب أي لاعب".
وأوضح المدرب البرتغالي "غياب التوازن الدفاعي يرجع للفريق بأكمله، ويتعلق بما يحدث عندما نفقد الاستحواذ وعند التراجع للعمق".
وشدد مورينيو على أنه لا فائدة من الخوض في مشاكل روما الذي سيعود للعب سريعًا أمام فروسينوني في الدوري الإيطالي يوم الأحد، ثم يواجه سيرفيت السويسري في الدوري الأوروبي في الخامس من أكتوبر.
وتابع مدرب روما "هذه هي التشكيلة التي لدينا، سواء الأفضل أو الأسوأ يجب أن نمضي قدمًا ولا مجال للأسف".
وأتم: "ربما أظهر مشاعري خلف الكواليس؛ لأن هذا يؤثر عليَ عاطفيًّا حقًا، خاصة في علاقتي مع الجماهير".
وختم مورينيو: "سنعمل جاهدين بدءًا من الغد لنستعد لمباراتنا القادمة، ثلاث نقاط في المتناول".