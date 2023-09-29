مورينيو رغم أسوأ انطلاقة موسم: لا أعتقد أن روما وصل لنهائيين أوروبيين متتاليين

وأوضح المدرب البرتغالي "غياب التوازن الدفاعي يرجع للفريق بأكمله، ويتعلق بما يحدث عندما نفقد الاستحواذ وعند التراجع للعمق".

وشدد مورينيو على أنه لا فائدة من الخوض في مشاكل روما الذي سيعود للعب سريعًا أمام فروسينوني في الدوري الإيطالي يوم الأحد، ثم يواجه سيرفيت السويسري في الدوري الأوروبي في الخامس من أكتوبر.

وتابع مدرب روما "هذه هي التشكيلة التي لدينا، سواء الأفضل أو الأسوأ يجب أن نمضي قدمًا ولا مجال للأسف".

وأتم: "ربما أظهر مشاعري خلف الكواليس؛ لأن هذا يؤثر عليَ عاطفيًّا حقًا، خاصة في علاقتي مع الجماهير".

وختم مورينيو: "سنعمل جاهدين بدءًا من الغد لنستعد لمباراتنا القادمة، ثلاث نقاط في المتناول".