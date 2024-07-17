أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، يخطره فيه برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد حل أزمة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكان نادي الزمالك قد عانى خلال الأيام الماضية من أزمة مستحقات بوطيب الصادر بها حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي هددت مشاركته في الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خطاب الفيفا، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أوضح من خلاله حل الأزمة بشكل نهائي.

وأوضح الفيفا في خطابه أنه لم يتلق أي رد من قبل خالد بوطيب، وبناءً عليه فهو افترض أن المبالغ المستحقة له تم سدادها، ليعلن إغلاق الإجراءات التي كانت موقعة ضد الزمالك، ورفع الحظر عن قيد اللاعبين الجدد.

وأشار الفيفا في خطابه إلى أن رفع القيد يتعلق بتلك القضية فقط، وليس كل القضايا إن وجدت ضد النادي.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد؛ بسبب عدد من القضايا، وكانت قضية مستحقات خالد بوطيب المشكلة الأكبر لمجلس إداراته، ولكن تم حلها بشكل جذري.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.