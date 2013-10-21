شورله يعود إلى صفوف تشيلسي لمواجهة شالكه

لندن- تعافى أندريه شورله مهاجم ألمانيا من إصابة في الساق وسافر مع فريقه الإنجليزي تشيلسي لمواجهة شالكه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء لكن زميله اشلي كول لم يتمكن من اللحاق بالمباراة.

وسجل شورله ثلاثة أهداف لألمانيا لتفوز 5-3 على السويد في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة تشيلسي التي حققت الفوز 4-1 على كارديف سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز السبت الماضي.

وقال تشيلسي إن شورله تدرب الإثنين وكذلك كول الذي لم يشارك في أي مباراة منذ إصابته في الفخذ في مباراة ضد نوريتش سيتي في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأضاف النادي بموقعه على الإنترنت "يعتقد المدرب جوزيه مورينيو أن مباراة الغد قد جاءت مبكرة جداً بالنسبة لكول ولذلك سيبقى في بريطانيا."

وبإستثناء الهولندي ماركو فإن جينكل الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة أيضاً فإن مورينيو لن يعاني من أي غيابات.

ويتصدر شالكه ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتصارين في أول مباراتين متفوقا على كل من بازل السويسري وتشيلسي ولكل منهما ثلاث نقاط في حين لم يحصل ستيوا بوخارست على أي نقاط.