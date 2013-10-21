كومباني يغيب عن مانشستر سيتي أمام تشسكا

لندن- ذكرت شبكة سكاي سبورتس نيوز الإثنين أن فنسن كومباني قائد مانشستر سيتي سيغيب عن مباراة فريقه الإنجليزي أمام تشسكا موسكو الروسي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد غد الأربعاء لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ.

وتفاقمت إصابة اللاعب البلجيكي الدولي البالغ من العمر 27 عاماً في مباراة أمام ايفرتون في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر الجاري وغاب عن آخر مباراتين لبلجيكا في تصفيات كأس العالم أمام كرواتيا وويلز إلى جانب مباراة فاز فيها سيتي 3-1 على وست هام يونايتد في الدوري يوم السبت الماضي.

وأصيب كومباني في البداية في أعلى الفخذ في اليوم الأول من الموسم خلال مباراة فاز فيها سيتي 1-صفر على نيوكاسل يونايتد وغاب عن المباريات الثلاث التالية.

ويحتاج سيتي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة لنتيجة جيدة في موسكو عقب هزيمته 3-1 على أرضه أمام بايرن ميونيخ بطل اوروبا في الجولة السابقة في الثاني من اكتوبر.