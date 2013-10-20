بوعون في القاهرة لإقناع البدري بالعودة

القاهرة- (خاص) من إبراهيم السيد

علم مراسل "إرم" أن ساسي بوعون رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي سيحضر للقاهرة الأحد لعقد جلسة عاجلة مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

مصادر أكدت حضور بوعون بعد رفض اتحاد الكرة الليبي إيقاف بطولة الدوري بعد الإعتداءات المتكررة على عناصر الفريق من قبل مجهولين.

ويرفض البدري العودة إلى ليبيا مجدداً بضغوط من أسرته، إضافة إلى تردي الأحوال الأمنية في ليبيا، خاصة بعد تعرض أحد لاعبي الفريق لإطلاق نار هو الآخر، في حادث يشبه كثيراً الذي حدث للمدرب المصري.

وباتت فرص عودة البدري ضعيفة للغاية، خاصة بعدما أصبح مرشحاً بقوة لتدريب المنتخب المصري خلفاً للأمريكي بوب برادلي الذي سيرحل بإنتهاء مباراة الإياب بين مصر وغانا في تصفيات كأس العالم.