استجواب الإيطاليين زانيولو وتونالي بشأن التورط في مراهنات غير قانونية
استجوبت السلطات الإيطالية، كلًا من كولو زانيولو وساندرو تونالي، لاعبيْ أستون فيلا ونيوكاسل، بعد اتهامهما بـ"التورط المحتمل" في مراهنات غير قانونية.
ويتواجد الثنائي في معسكر المنتخب الإيطالي، ولكن اللاعبين غادرا المعسكر بعد التحدث إلى الشرطة.
وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه: "استجوبت السلطات نيكولو زانيولو، وساندرو تونالي، ويحدث هذا بعد اتهامهما بالتورط المحتمل في مراهنات غير قانونية".
وفور الاستجواب أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "يُعلن الاتحاد الإيطالي أنه، في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، أبلغنا مكتب المدعي العام في تورينو بإجراءات التحقيق مع لاعبيْ كرة القدم ساندرو تونالي، ونيكولو زانيولو، اللذين يتواجدان مع المنتخب الوطني في مقر الكوفرشيانو".
وأضاف: "بغض النظر عن طبيعة الأفعال، وباعتبار أن اللاعبين في هذه الحالة ليسا في الحالة اللازمة لمواجهة الالتزامات المقررة في الأيام المقبلة، فقد قرر الاتحاد الايطالي أيضًا لحمايتهما، السماح لهما بالعودة إلى نادييهما".
يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح تحقيقًا، في وقت سابق، بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية غير قانونية.
ويُشتبه أن فاجولي، ابن الـ 21 عامًا الذي استُدعي مرة واحدة حتى الآن إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.
وإذا ثبُت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فإن اللاعبين سيواجهان خطر الإيقاف لمدة 3 أعوام، وغرامة قدرها 25 ألف يورو.