استجواب الإيطاليين زانيولو وتونالي بشأن التورط في مراهنات غير قانونية

ويتواجد الثنائي في معسكر المنتخب الإيطالي، ولكن اللاعبين غادرا المعسكر بعد التحدث إلى الشرطة.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه: "استجوبت السلطات نيكولو زانيولو، وساندرو تونالي، ويحدث هذا بعد اتهامهما بالتورط المحتمل في مراهنات غير قانونية".

وفور الاستجواب أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانًا قال فيه: "يُعلن الاتحاد الإيطالي أنه، في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، أبلغنا مكتب المدعي العام في تورينو بإجراءات التحقيق مع لاعبيْ كرة القدم ساندرو تونالي، ونيكولو زانيولو، اللذين يتواجدان مع المنتخب الوطني في مقر الكوفرشيانو".

وأضاف: "بغض النظر عن طبيعة الأفعال، وباعتبار أن اللاعبين في هذه الحالة ليسا في الحالة اللازمة لمواجهة الالتزامات المقررة في الأيام المقبلة، فقد قرر الاتحاد الايطالي أيضًا لحمايتهما، السماح لهما بالعودة إلى نادييهما".