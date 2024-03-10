نجوم الأهلي والزمالك والهلال يعانون.. قائمة "ضحايا رامز جلال" من اللاعبين

كشف الإعلان الرسمي الذي طرحه الفنان رامز جلال لبرنامج المقالب الجديد الخاص به والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل تحت اسم "رامز جاب من الآخر"، تواجد العديد من نجوم الرياضة المصرية والعربية ضمن الحلقات.

وظهرت ملامح المقلب في الإعلان التشويقي للبرنامج، حيث يسقط الضيف في منحدر به ثعبان وكلب، ثم يصل في النهاية إلى بحيرة ماء، ليلتقي فيها بضحية أخرى.

وجاء أبرز نجوم الأهلي والزمالك الذين ظهروا في إعلان البرنامج، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وأكرم توفيق ومصطفى شوبير، بالإضافة إلى محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد من الفريق الأبيض، بجانب محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر.