بعد سباعية ليفربول على مانشستر يونايتد.. الفيفا يفكر بإلغاء الوقت بدل الضائع في بعض المباريات

واقترح كولينا البالغ من العمر 63 عامًا فكرة جذرية حيث يفكر الفيفا في إلغاء الوقت بدل الضائع في المستقبل إذا كان أحد الفريقين يتقدم بعدد معين من الأهداف.

وحسب الصحيفة البريطانية فسيواجه هذا التغيير تحديا كبيرا، نظرا لأنه سيحرم الأندية من فرصة تحسين فارق الأهداف، ما قد يؤثر على المكان الذي ينتهي فيه الفريق في نهاية المطاف في الدوري.

وبدلا من ذلك، قال كولينا إن كأس العالم قطر 2022 كانت مثالا على كيفية التعامل مع ضبط الوقت في كرة القدم.