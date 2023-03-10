بعد سباعية ليفربول على مانشستر يونايتد.. الفيفا يفكر بإلغاء الوقت بدل الضائع في بعض المباريات
يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات التي يتقدم فيها فريق بعدد كبير معين من الأهداف.
وفي تفوق ليفربول 7/0 على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي امتدت المباراة إلى 3 دقائق بعد الدقيقة 90.
وحسب صحيفة ديلي ميل" فإن بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا تحدث أمس الخميس عن إضافة ثلاث دقائق في تفوق ليفربول الكاسح على ملعب أنفيلد، على الرغم من تسجيل 6 من الأهداف الـ7 في الشوط الثاني.
واقترح كولينا البالغ من العمر 63 عامًا فكرة جذرية حيث يفكر الفيفا في إلغاء الوقت بدل الضائع في المستقبل إذا كان أحد الفريقين يتقدم بعدد معين من الأهداف.
وحسب الصحيفة البريطانية فسيواجه هذا التغيير تحديا كبيرا، نظرا لأنه سيحرم الأندية من فرصة تحسين فارق الأهداف، ما قد يؤثر على المكان الذي ينتهي فيه الفريق في نهاية المطاف في الدوري.
وبدلا من ذلك، قال كولينا إن كأس العالم قطر 2022 كانت مثالا على كيفية التعامل مع ضبط الوقت في كرة القدم.
وقال كولينا: "لقد كانت دقيقة واحدة (دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول في آنفيلد) زائد ثلاثة (في الشوط الثاني)".
وأوضح: "أستطيع أن أفهم أنه من الصعب فهم مقدار الوقت المناسب عندما تكون النتيجة 7/0 في المباراة المحددة".
ولكن إذا كانت لوائح المسابقة تنص على أن فارق الأهداف وثيق الصلة بالترتيب في نهاية الموسم، فحتى هدف واحد يتم تسجيله أو عدم تسجيله يمكن أن يحدث الفارق.
وأضاف كولينا: "عندما لعبت البيسبول، كانت هناك قاعدة أنه بعد الشوط السادس، إذا كان هناك فرق من حيث النتيجة أكثر من ستة، فإن المباراة قد انتهت".
وأدار الحكم أندي مادلي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد حيث تم إجراء 10 تغييرات إضافة إلى ستة أهداف تم تسجيلها في الشوط الثاني.
وأتم كولينا: "ربما في المستقبل قد نأخذ في الاعتبار ضمن قوانين اللعبة أن نقول إنه لا يجب إعطاء وقت إضافي في نهاية المباراة إذا كان هناك اختلاف كبير في عدد الأهداف بين الفريقين، لكن هذه ستكون (تغييرات على) قوانين اللعبة".
وقال كولينا إنه سعيد بكيفية إضافة الوقت المحتسب بدل الضائع في المباريات بشكل عام، مشيرًا إلى أن أربع مباريات من أصل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 100 دقيقة.
ويشعر كولينا أنه يتم التصدي لإضاعة الوقت في كرة القدم حيث يدرك اللاعبون أن أي تباطؤ سينعكس في الدقائق التي يضيفها الحكام.
ونظر الفيفا بالفعل في إدراج ساعة توقيت - طريقة ضبط الوقت المستخدمة في كرة السلة - لكنه قرر عدم بدء تجربة في المناقشات إلى جانب المشرعين IFAB.